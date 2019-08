Ein bislang unbekannter Täter zwängte am 15. August in der Kirche St. Isidor die Abdeckung eines stillgelegten Opferstockes herunter. Des Weiteren versuchte er eine Verbindungstür zu einem Nebenraum aufzuzwängen. Auch beschädigte der Täter im Foyer ein Wandplakat sowie vier wertvolle handgeschnitzte Holzfiguren. Der Schaden beläuft sich auf mehrere Tausend Euro. In Pabneukirchen versuchten bisher unbekannte Täter in der Zeit von 3. bis 14. August 2019 einen Opferstock in der Pfarrkirche Pabneukirchen aufzubrechen. Aufgrund der Massivausführung des Stockes dürfte die Tat misslungen sein. Vermutlich dieselben Täter stahlen über mehrere Monate lang aus einer Metallkasse für Teelichter das Bargeld.