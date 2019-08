Zunächst war von 30 bis 40 Gästen die Rede gewesen, die nach Konsumationen bei dem Kebab-Stand über Bauchweh, Erbrechen, Durchfall und Kopfschmerzen klagten. Daraufhin hatte die Amtsärztin mit einem Rundschreiben reagiert und die Proben eingeschickt. Hipfl erklärte am Freitag, sie habe die Ärzte im Umkreis um Meldung gebeten, aber noch nicht von allen gehört. Es sei ihr aber berichtet worden, dass auch Gäste aus anderen Bundesländern nach ihrer Heimkehr an den Symptomen erkrankten. Bekannt seien ihr etwa Fälle in Tirol. „Der erste Verdacht auf Salmonellen hat sich nicht bewahrheitet“, sagte Hipfl. Nun werden die Proben an ein Labor in Wien weitergeleitet, das sie auf andere Keime testen soll. Die Indizien weisen laut der Amtsärztin eindeutig auf den betroffenen Essensstand hin, fast alle Erkrankten haben dort Speisen konsumiert. Vor Ort seien keine Hygienemängel festgestellt worden, die Ursache für die Erkrankungen sein könnten, weshalb die Lebensmittel selbst unter Verdacht gerieten - an dem Stand wurde Putenfleisch aus dem Ausland verwendet. Der Stand wurde nach Bekanntwerden von mehreren Erkrankungsfällen sofort geschlossen.