Die Anrufer spiegeln den Kunden falsche Tatsachen vor

So wurde unrichtigerweise behauptet, die LINZ AG sei „übernommen“ worden, weshalb die Bekanntgabe der Kundendaten sowie der IBAN nötig sei. In anderen Fällen wurde fälschlicherweise ein Zählerwechsel oder eine Kontoumstellung angekündigt. In allen gemeldeten Fällen wurden die Kunden von angeblichen LINZ AG-Mitarbeitern im Zuge des Gesprächs per Telefon aufgefordert, ihre Bankdaten herauszugeben. Es ist nicht ausgeschlossen, dass weitere Falsch-Auskünfte als Täuschungsmanöver in Umlauf sind.