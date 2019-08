In der neuen Sendung „Damals“ nimmt Sie krone.tv mit auf eine Zeitreise durch die Geschichte unseres Landes und das Archiv der Kronen Zeitung. Was hat die Österreicher bewegt und unser Land geprägt? Zeitzeugen, Experten und die Redaktion der „Krone“ schildern ihre persönlichen Eindrücke. Am 18. August 2018 sagt die damalige Außenministerin Karin Kneissl „Ja“. Die Hochzeit sorgt nicht nur in den Weinbergen der Südsteiermark für einen Ausnahmezustand, sondern auch in den nationalen wie internationalen Medien für erhebliches Aufsehen.