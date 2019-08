„Keine adäquate Waffe“

Doch die Beschuldigten waren mit dem Urteil nicht einverstanden, gingen am 22. Juli in Berufung. In dem Schreiben, das Christine B. die Zornesröte ins Gesicht treibt, heißt es etwa: „Jeder vernünftige Mensch muss in dieser Situation erkennen, dass er entsprechende Schutzmaßnahmen zur eigenen Sicherheit ergreifen muss.“ Die Gastro-Familie erklärte, dass bei der Rentnerin ein Mitverschulden von zumindest einem Drittel gegeben sei, weil sie sich nur mit Steinen und nicht mit einer „adäquaten Waffe“ gewehrt habe. Es sei unverantwortlich, Katzen in derartiger Situation so zu helfen.