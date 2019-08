„Die Ermittlungen laufen auf Hochtouren“

Hintergründe und der Hergang der Attacke sind noch nicht bekannt. Der mutmaßliche Täter und das Opfer dürften sich nicht gekannt haben. Der 38-Jährige war offenbar in einem Gestüt in der Region beschäftigt, dürfte seine Arbeit aber verloren haben. „Die Ermittlungen laufen auf Hochtouren. Zur Zeit werden Zeugen einvernommen“, sagte Schwaigerlehner am frühen Abend. Der Verdächtige demnächst zur Tat befragt werden.