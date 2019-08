Auch in der Salzburger Gesellschaft zeigte sich die tüchtige Geschäftsfrau, die bereits 1977 ihr erstes Geschäft in der Dreifaltigkeitsgasse eröffnete, umtriebig und organisierte von der Glamour-Gala anlässlich ihres 30-jährigen Firmenjubiläums, über Modenschauen im Casino bis hin zur Golf-Trophy in Kleßheim. 2015 wurde Nadler von einem Salzburger Magazin sogar mit einem Award für ihr Gespür für Schönes ausgezeichnet. Immer im Schlepptau: Tochter Annalisa, die bereits seit Jahren an der Seite ihrer Mutter in den Geschäften in der Linzergasse und Getreidegasse arbeitet.