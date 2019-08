Dabei wurden auch gleich die Steuerelektronik, die Verkabelung, die gesamte Außenanlage erneuert und die Anbindung an den zentralen Verkehrsrechner eingerichtet. Die Stadt verfügt damit über ein hochmodernes Verkehrssteuerungssystem. Insgesamt sind an den 142 Lichtsignalanlagen und den 60 Gelbblinkanlagen im Stadtgebiet von Salzburg 6354 Lichtpunkte in Betrieb.



„Die Umstellung der Verkehrsteuerungsanlagen von Glühlampen auf LED spart pro Jahr mehr als 500 Tonnen CO2 ein. Dazu sind die Energiekosten um 166.000 Euro jährlich gesunken. Diese Maßnahme trägt also wesentlich zum Klimaschutz bei und spart Geld“, informiert Umwelt- und Baustadträtin Martina Berthold. Überdies werden mit den LED-Signalen auch die Sichtbarkeit und die Betriebsdauer erhöht. Denn der sogenannte Phantomlicht-Effekt, also die Reflexionen durch Sonneneinstrahlung, werden unterbunden und der Wartungsaufwand wird verringert, da die mittlere Lebensdauer einer LED in Verkehrsanlagen zirka zehn Jahre beträgt. Im Vergleich: die konventionellen Glühlampen mussten bis dato jährlich getauscht werden.