Thonhauser ist seit 2015 Admira-Präsident und seit 2018 auch im Aufsichtsrat der Liga vertreten. Der 47-Jährige zieht zwar demnächst aus beruflichen Gründen in die USA, will aber rund 30 Prozent seiner Zeit in Österreich verbringen. Seine Stellvertreter sind LASK-Präsident Siegmund Gruber, schon bisher in dieser Funktion, und Kapfenbergs Clubchef Erwin Fuchs als neuer Vertreter der 2. Liga.