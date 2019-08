Geschlagen und ausgebeutet

Der Beschuldigte ist zudem verdächtig, das Opfer regelmäßig geschlagen, in ein Zimmer des Rotlichtlokals eingesperrt und finanziell ausgebeutet zu haben. Am 4. Mai 2017 wurde in dem Lokal eine Polizeikontrolle durchgeführt, bei der das zu diesem Zeitpunkt nicht bekannte Opfer angetroffen wurde. Es fühlte sich durch den Beschuldigten bedroht, weshalb es sich den Polizeibeamten nicht anvertraute. Die 16-Jährige wurde auch nicht als Prostituierte wahrgenommen, da sie vom Beschuldigten als seine Freundin vorgestellt wurde. Nach dieser Polizeikontrolle brachte sie der 39-Jährige in ein Lokal nach Linz, von wo sie kurze Zeit später nach Rumänien flüchten konnte.