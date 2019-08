Im Fall rund um einen am Dienstagabend auf einem Campingplatz in Niederösterreich getöteten Wiener Polizisten rückt dessen Ehefrau immer mehr in den Fokus der Ermittlungen. Der 54-Jährige war von einem Auto überrollt worden. Bislang steht aber noch nicht fest, ob die Anklagebehörde von einem Fahrlässigkeits- oder Vorsatzdelikt ausgeht. Der Polizist starb an einer Lungenquetschung, sagte Staatsanwalt Erich Habitzl nach der am Freitag durchgeführten Obduktion.