Scheiben von Auto zerschossen

Anschließend erklärte der in Ludesch wohnhafte Mann, dass er einen in einem Auto sitzenden Einbrecher mit einem Kopfschuss getötet habe. Die Beamten kontrollierten daraufhin das Fahrzeug und stellten fest, dass die Scheiben an Fahrer- und Beifahrerseite durchschossen worden waren. Dann die Erleichterung: In dem Auto saß niemand. Aufgrund der Spurenlage gehen die Beamten davon aus, dass das Fahrzeug leer war, als der Schuss abgegeben worden war.