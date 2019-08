Die Attacke ereignete sich bereits am 9. August auf dem Zeltplatz Ramparts Creek nördlich des Sees Louise in der Provinz Alberta. Mitten in der Nacht hörte der Tourist laut Medienberichten Geräusche, er dachte zunächst, es handle sich um einen Bären. Der Mann machte also jede Menge Lärm, um so den tierischen Besucher zu vertreiben. Als er merkte, dass das Tier nicht darauf reagierte und sich direkt am Zelt befand, versuchte er es von innen wegzustoßen.