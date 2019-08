Drei Männer drangen am Donnerstag in die Villa der prominenten Juweliersfamilie Nadler am Salzburger Heuberg ein und bedrohten Ilse Nadler, ihre Tochter Annalisa Jacke-Nadler und drei weitere anwesende Personen. Es handelt sich dabei um keinen Einzelfall. Die Liste an Einbrüchen und Überfällen ist lang. Keine andere Frau in Österreich wurde so häufig Opfer von Verbrechern. Der Gesamtschaden geht in die Millionen.