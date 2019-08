Orang-Utan-Population in 16 Jahren um 50 Prozent geschrumpft

Greenpeace warnt zum Tag der Orang-Utans nun vor dem Aussterben der großen, sanften Primaten. Im vergangenen Jahr enthüllte eine Studie, dass der Bestand der Orang-Utans auf Borneo zwischen 1999 und 2015 um 50 Prozent geschrumpft war. „In gut 15 Jahren wurde die Orang-Utan-Population um 150.000 Menschenaffen dezimiert“, lässt die Umweltschutzorganisation in einer Aussendung wissen. Heute leben nur noch 70.000 bis 100.000 Tiere in freier Wildbahn. Auf der Insel Sumatra sind schätzungsweise nur noch einige Tausend Orang-Utans am Leben. Und auch die erst 2017 entdeckte Gattung der Tapunili-Orang-Utans ist bereits bedroht: Weniger als 800 schwingen sich noch von Baum zu Baum.