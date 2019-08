Der Diesel ist vor allem in Deutschland stark in Verruf geraten, Besitzer älterer Fahrzeuge haben mit Fahrverboten zu kämpfen. Nach einer aktuellen Umfrage der Tankstellenkette Aral will nur noch jeder achte Deutsche als Nächstes einen Selbstzünder kaufen. Eine Nachrüstung alter, relativ schmutziger Motoren haben die Hersteller bisher ausgeschlossen. Doch nun zeigt sich für die Besitzer älterer Diesel-Autos ein Silberstreif am Horizont: Das Kraftfahrt-Bundesamt (KBA) hat für Nachrüstungen den Weg frei gemacht.