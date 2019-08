Klein- und Großfamilien meist in der Landeshauptstadt

Die Stadt Salzburg hat bei den Familien mit Kindern den höchsten Anteil an Ein-Kind-Familien (55,8 Prozent). Aber auch die Großfamilien mit vier und mehr Kindern sind in der Landeshauptstadt anteilig am stärksten vertreten (2,7 Prozent). Dagegen sind die Anteile der Zwei-Kinder- (32,6 Prozent) und Drei-Kinder-Familien (8,9 Prozent) im Vergleich mit den anderen Bezirken am niedrigsten.