In der Nacht zum 10. August 2019 kam es gegen 3.15 Uhr auf dem Stadtplatz in Schärding zwischen zwei Personengruppen zu einer vorerst verbalen Auseinandersetzung. Ein 29-Jähriger, ein 46-Jähriger und sein 15-jähriger Sohn, alle aus dem Bezirk Braunau, gingen um diese Uhrzeit an einem Nachtlokal vorbei, wo vor dem Lokal ein 17-Jähriger, ein 18-Jähriger und ein 21-Jähriger, alle ebenfalls aus dem Bezirk Braunau, standen. Beim Vorbeigehen wurde die erstgenannte Gruppe vom 21-Jährigen angepöbelt und beleidigt, woraufhin sich vordringlich zwischen ihm und dem 29-Jährigen eine verbale Auseinandersetzung entwickelte.