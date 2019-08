Die besten Tipps für das Wochenende in Wien

#Afrika-Tage

18 Tage Lebensfreude lautet das Motto bei den 15. Afrika-Tagen in Wien. Noch bis 26. August verwandelt sich die Donauinsel in eine afrikanische Stadt mit landestypischen Speisen und Getränken, einem riesigen Markt mit tollen Produkten, Live-Musik gibt es am Samstag von der Kölner Reagge Band Memoria, am Sonntag tritt Patrice auf. Am Montag findet wieder der Charity-Tag statt mit freiem Eintritt für alle.

Wo:21., Neue Donau / Donauinsel