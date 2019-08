Ein Drittel aller Österreicher ist eifersüchtig

Mit dem Alter kommt die Gelassenheit

Auch wie mit dem Thema Eifersucht umgegangen wird, ändert sich im Alter. Im Allgemeinen werden Gefühle angesprochen und der Partner gebeten, auf diese Rücksicht zu nehmen. Die von Parship.at in Auftrag gegebene Studie macht deutlich: Diese Fähigkeit ist bei Frauen (33 Prozent) und jüngeren Menschen (36 Porzent) am stärksten ausgeprägt. Männer sowie ältere Personen versuchen herauszufinden, ob ihre Eifersucht tatsächlich begründet ist. „Jüngere geben an, eher mit dem Partner über ihre Gefühlswelten zu sprechen, Ältere versuchen das Thema rationaler zu betrachten. Oft handelt es sich um eigene Ängste und Unsicherheiten. Mit dem Alter ist man in der Regel gelassener“, bringt es die Parship-Psychologin auf den Punkt.