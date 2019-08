Der Weg entlang der Urslau in Saalfelden wird von Nachtschwärmern gerne als Heimweg benutzt, so auch vor dem Feiertag. Als Passanten am Donnerstagvormittag eine herrenlose Hose sowie Socken im Uferbereich des Flusses erspähten, agierten die Rettungskräfte ohne zu zögern. Denn: Jedes erdenkliche Szenario schien durchaus möglich.