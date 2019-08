In der neuen Sendung „Damals“ nimmt Sie krone.tv mit auf eine Zeitreise durch die Geschichte unseres Landes und das Archiv der Kronen Zeitung. Was hat die Österreicher bewegt und unser Land geprägt? Zeitzeugen, Experten und die Redaktion der „Krone“ schildern ihre persönlichen Eindrücke. Am 16. August 2004 erfüllt sich Markus Rogan seinen lang gehegten Traum und ergattert für den österreichischen Schwimmsport nach 92 Jahren erstmals wieder eine Olympia-Medaille. Im Athener Finale schwimmt er nach einem schlechten Start zum fantastischen zweiten Platz und gewinnt damit die Silbermedaille.