Ein Brite leidet seit Wochen an einer sehr schmerzhaften Dauererektion: Der in Berlin lebende Künstler Danny Polaris hatte sich von einem Date ein Potenzmittel in den Penis spritzen lassen - seitdem liegt er im Krankenhaus. Die qualvolle Diagnose: Priapismus - sein Glied schwillt nicht mehr ab. Auch eine Operation an der empfindlichen Stelle konnte das Leid des Mannes bislang nicht lindern. Im schlimmsten Fall droht ihm eine Amputation seines Geschlechtsteils.