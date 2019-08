Der 31-Jährige aus Grünburg war am Donnerstag gegen 11.30 Uhr mit seinem nicht zum Verkehr zugelassenen Auto auf der B 148 in Richtung Stadtgebiet Braunau unterwegs.In Haselbach kam er vermutlich aufgrund seines Alkohol- und Drogenkonsums von der Fahrbahn ab und beschädigte ein Verkehrsschild, mehrere Kilometrierungen sowie den Seitenspiegel eines entgegenkommenden Pkw.



Fahruntüchtig

Der Unfallverursacher fuhr aber einfach weiter, konnte später am im Zuge einer örtlichen Fahndung im Stadtgebiet von Braunau angetroffen werden, wo er den verunfallten PKW schwer beschädigt abgestellt hatte. Der bei ihm durchgeführte Alkotest ergab einen Wert von 1,08 Promille. Überprüfungen nach den Suchtmittelbestimmungen ergaben ebenfalls ein positives Ergebnis. Ein beigezogener Arzt stellte die Fahruntüchtigkeit des 31-Jährigen fest.

Zu den Verwaltungsübertretungen werden noch weitere Ermittlungen wegen mehrerer Gefährdungsdelikte durchgeführt.