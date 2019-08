123 Ausdauersportler aus neun Nationen traten zwei Tage lang in St. Florian am Inn bei einer Europameisterschaft in einer eher seltenen Sportart an: im Handmähen. Sandra Achleitner (23) von der Landjugend Eberstalzell hat vier Monate mehrmals die Woche für den Event trainiert und wurde am Ende starke Elfte.