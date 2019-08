Erreger im Körper des Blutsaugers entdeckt

Vor wenigen Wochen wurde bekannt, dass die eigentlich in warmen Regionen in Afrika, Asien und Südeuropa heimische Zecke auch bei uns überwintern konnte. Ende Juli wurde nun ein Pferdebesitzer in Nordrhein-Westfalen von einem Exemplar gestochen - mit unangenehmen Folgen. Der Deutsche dürfte danach an Zecken-Fleckfieber erkrankt sein. Das Exemplar wurde an Zeckenforscher geschickt, die den Erreger darin entdecken konnte. Die schweren Krankheitssymptome des Pferdebesitzers konnten erfolgreich mit Antibiotika behandelt werden. Zecken-Fleckfieber führt beim Menschen zu Hautausschlag, Kopf-, Muskel- und Gelenkschmerzen. Offiziell wird die Causa als Verdachtsfall geführt, weil der Erreger nicht im Patienten, sondern nur in der Zecke nachgewiesen werden konnte.