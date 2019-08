Stammgoalie Alisson verletzte sich dann beim Ligastart gegen Norwich. Und plötzlich ist Adrian die neue Nummer eins! Die im UEFA-Supercup in Istanbul gegen Chelsea in der Verlängerung mit einer Glanzabwehr die Niederlage verhinderte. Und schließlich im Elferschießen mit der Parade gegen Tammy Abraham zum Helden wurde. „Seine Leistung über 120 Minuten war unglaublich. Und der gehaltene Strafstoß war das Sahnehäubchen“, sagte Trainer Jürgen Klopp. „Er ist nicht nur auf dem Platz großartig, sondern auch in der Kabine. In der Halbzeit war er vielleicht lauter als ich, da kommen seine spanischen Emotionen hoch.“ Für Klopp, der jahrelang als Final-Dauerverlierer galt, war es nur zwei Monate nach dem Champions-League-Triumph der zweite Endspiel-Sieg in Folge.