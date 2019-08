Am 28. September 2017 hatte er in der Gruppenphase der Europa League Austrias Partie in Athen gegen AEK geleitet, in der letzten Minute war den Griechen der Ausgleich zum 2:2-Endstand gelungen - durch den Kroaten Marko Livaja aus lupenreiner Abseitsposition, weder „Tomaten-Schiri“ Gil noch seine Assistenten hatten dies gesehen.