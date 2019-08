Ein Flugzeug mit dem US-Rennfahrer Dale Earnhardt Junior an Bord ist im US-Staat Tennessee abgestürzt. Der 44-Jährige, seine Frau, die gemeinsame Tochter und die beiden Piloten seien in Sicherheit, schrieb die Schwester des Motorsportlers, Kelley Earnhardt, am Donnerstag auf Twitter.