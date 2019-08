Eintracht Frankfurt hat souverän den Aufstieg ins Play-off zur Fußball-Europa-League geschafft. Das Team des Vorarlberger Trainers Adi Hütter gewann das Rückspiel gegen den FC Vaduz am Donnerstagabend vor eigenem Publikum mit 1:0 und behielt nach dem 5:0 in Liechtenstein gesamt klar mit 6:0 die Oberhand. ÖFB-Teamverteidiger Martin Hinteregger wurde in der 37. Minute eingetauscht.