Den Sprung zu Salzburg trauten ihm die Bosse nicht zu, weshalb im Sommer Schluss war. Sturm suchte ein neues Abenteuer. Fündig wurde er beim Chemnitzer FC, einst Heimat von Michael Ballack. Die ersten Einsätze hat der 20-Jährige bereits absolviert: Sein Debüt in der 3. Liga feierte er beim 1:3 in Halle, zuletzt durfte er im Pokal gegen den HSV ran. Sturm und Co. unterlagen erst im Elferschießen. „Da haben wir einen rausgehauen, darauf können wir aufbauen“, sagt Sturm, der sich mit Chemnitz in der Liga nach vier Spieltagen im Tabellenkeller wiederfindet.