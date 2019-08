Mit den Graz 99ers sind es zehn Teams, die in rund zwei Wochen ihr Debüt in der Champions Hockey League geben werden. In der sechsten Auflage erstmals nur Zuschauer sind indes Salzburgs Eisbullen, die daher die Vorbereitung auf die Erste Bank Eishockeyliga adaptieren mussten. „Am meisten Arbeit war es, den Test gegen Slovan Bratislava unter Dach und Fach zu bringen“, bekam Bulls-Manager Wagner erst relativ spät das Okay fürs einzige Heimspiel in der Sparring-Serie am 6. September. Danach wurde noch das Gastspiel in Bad Tölz eingeschoben, startet am 13. die Liga. Bereits im Winter standen dafür die Termine für das Red Bulls Salute nächste Woche und das anstehende Schweiz-Gastspiel.