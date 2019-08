Gemeinsam mit seinem Südtiroler Amtskollegen Arno Kompatscher lud LH Günther Platter am Landesfeiertag zum Festakt in den Riesensaal der Innsbrucker Hofburg. Dort galt es knapp 200 verdiente Tirolerinnen und Tiroler auszuzeichnen. Allen voran 21 Lebensretter. Menschen wie Jasmin Kircher aus Vomp und Elisabeth Oberdacher aus Weerberg, die beim großen Brand im Altenwohnheim St. Josef in Schwaz Heimbewohner retteten.