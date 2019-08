Während LASK morgen Samstag auf Tirol trifft, darf Brügge in der belgischen Liga schon heute um 20.30 Uhr gegen AS Eupen ran – womit der FC vorm Dienstag-Spiel in Linz fast einen ganzen Tag länger Pause hat Nicht der einzige Vorteil, glaubt Didier Frenay. Der von 1995 - 1997 Legionär beim FC Linz war. Zwar seit 2009 in Monaco wohnt, aber als international tätiger Spielerberater den Fußball kennt. Insbesondere den belgischen und da vor allem den in Brügge, „wo ich 20 Jahre gelebt habe!“