Die neue Saison der deutschen Fußball-Bundesliga beginnt für David Alaba und seinem FC Bayern mit dem altbekannten Ziel. Der Rekordmeister und Titelverteidiger peilt vor dem Eröffnungsmatch am Freitag daheim gegen Hertha BSC neuerlich Platz eins in der Endabrechnung an - so wie in den vergangenen sieben Jahren. „Erste Priorität ist es, am Schluss wieder ganz oben zu stehen“, sagte Alaba.