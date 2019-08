Vermutlich zwei Windhunde packten Kater „Ronni“ in einem Innenhof an der Linzer Leonfeldnerstraße. Die Katzenbesitzerin musste das Drama vom Balkon aus mitansehen: „Die beiden Hunde haben meinen Kater geschüttelt, gepackt und zerbissen und wollten mit ihm in Richtung Heilhamerpark abhauen. Gott sei Dank hat eine Zeugin ihre Schuhe auf die Tiere geworfen und sie so verscheuchen können. Hundehalter waren weit und breit nicht zu sehen.“ Die Verletzungen des Katers waren so schlimm, dass er eingeschläfert werden musste.