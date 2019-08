Die 78-jährige Grazerin war gegen 9.40 Uhr auf der Kärntner Straße (B 83) aus östlicher Richtung kommend in Richtung Arnoldstein unterwegs, als sie beim Einbiegen in die Wurzenpassstraße den Pkw eines 46-jährigen Italieners übersah und mit diesem frontal kollidierte. Die Grazerin und eine Beifahrerin (73) des Italieners wurden in den Fahrzeugen eingeklemmt und verletzt und wurden nach medizinischer Erstversorung durch First Responder, Notarzt und Rettung in das LK HVillach eingeliefert.