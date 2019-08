An diese Geschichte wurde auch heuer mit einem Landesüblichen Empfang vor der Hofburg Innsbruck, mit einer Kranzniederlegung am Grab Andreas Hofers in der Hofkirche und einem Festgottesdienst in der Jesuitenkirche erinnert. Die Schützenkompanie Terfens, die Bundesmusikkapelle Terfens sowie Fahnenabordnungen der Traditionsverbände gestalteten den Empfang.