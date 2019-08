Nur drei Prozent mit Notversorgung

Klinger verweist auch auf eine Befragung der Wasserversorger in ganz Oberösterreich über die Auswirkungen der Trockenheit im Jahr 2018. Nur drei Prozent der teilnehmenden Wasserversorger mussten eine Notversorgung (durch die Feuerwehren) in Betrieb nehmen. Diese kleineren Versorgerliegen in hydrogeologischen sensiblen Gebieten wie dem Mühlviertel (Granit) oder dem Alpenvorland (Flysch).