Techniker soll Problem beheben

In Jenbach will man sich die Kabel-Infrastruktur aber genauer anschauen. „Am Dienstag kam es vermutlich aufgrund von Straßenarbeiten unabhängig von Magenta zu einem Kabelriss. Dieser wurde am selben Tag behoben. Ansonsten liegt aktuell keine Netzstörung vor. Wir werden aber ein Techniker-Team vorbeischicken“, verspricht Pressesprecher Lev Ratner. Bleibt nur zu hoffen, dass Strnad live miterleben kann, wie der LASK gegen Brügge womöglich den Einzug in die Gruppenphase der Fußball-Königsklasse schafft.