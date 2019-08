Mutter gefunden

Ihr Sohn (40) aus Linz wurde zum Lebensretter! Er war selbst durch die immense Wasserkraft gegen mehrere Felsen geschleudert worden, wo er sich einen Rippenbruch und Verletzungen am Knie und Oberschenkel zuzog. Ihm und dem Tauch-Guide fiel auf, dass die Mutter nicht mehr an die Oberfläche kam. Sie entdeckten die schon leblose Mühlviertlerin und konnten sie nach drei Minuten an die Oberfläche bringen. Am Ufer begann der Sohn sofort mit Reanimationsmaßnahmen: erfolgreich! Die 68-Jährige war bereits wieder bei Bewusstsein, als die Crew des Rettungshubschraubers Martin 3 eintraf - auch ihr Kreislauf war stabil. Die Gerettete wurde ins Klinikum Vöcklabruck geflogen.