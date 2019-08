100 von 700 Pflichtschullehrerinnen in Karenz haben diese in den Sommerferien unterbrochen; in den höheren Schulen kommen weitere 16Fälle (von 119) dazu. Die voll bezahlten Ferien von der Karenzsind zwar gesetzlich möglich. Aber wie sieht das aus einem moralischen Blickwinkel aus?