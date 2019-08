Landschaftliches Highlight

Der Steig zieht den Hang empor und nähert sich der Schlucht des Alpeiner Bachs. Er verläuft praktisch daneben. In einer kurzen Passage, in der sich die Route nicht ganz leicht ausmachen lässt, geht es zur kleinen Alpein Alm hinauf. Links davon mündet unser Steig in den Sommerweg, auf dem wir das letzte Stück zurücklegen. Der tobende Alpeiner Bach kurz vor der nach Gletscherpfarrer Senn benannten Hütte, bei der es sich eigentlich um einen Hochtourenstützpunkt handelt, stellt ein landschaftliches Highlight dar.