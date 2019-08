Am Freitag wechseln Sonne und Wolken einander ab. Dabei kommt es besonders an der Alpennordseite sowie im Norden und Osten zu Regenschauern, die stellenweise auch gewittrig sein können, prophezeite die Zentralanstalt für Meteorologie und Geodynamik am Donnerstag. Auch im Bergland im Süden sind am Nachmittag gewittrige Regenschauer möglich. Generell beruhigt sich das Wetter aber im Laufe des Nachmittages von Westen her, die sonnigen Abschnitte werden länger. Der Wind weht schwach bis mäßig, im Osten auch lebhaft aus West bis Nordwest. Die Frühtemperaturen erreichen zehn bis 17, die Tageshöchstwerte 20 bis 26 Grad.