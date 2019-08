Großalarm in London: Ein Mann ist am Donnerstag vor dem britischen Innenministerium in London niedergestochen worden. Das blutüberströmte Opfer ging nach dem Angriff in das Regierungsgebäude und rief um Hilfe. Scotland Yard nahm einen 29 Jahre alten Tatverdächtigen fest. Der Mann machte Beobachtern zufolge einen ruhigen Eindruck. Innenministerin Priti Patel sprach von einer schrecklichen, grundlosen Messer-Attacke.