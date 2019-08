Soweit sind die Ermittlungen bisher: Eine 79-Jährige fuhr um 7:05 Uhr mit einem Pkw auf der B129 in Fraham aus Richtung Eferding kommend in Richtung Linz. Am Beifahrersitz befand sich ihr 77-jähriger Gatte, auf der Rückbank saß eine gemeinsame 69-jährige Bekannte. Zur selben Zeit fuhr ein 27-Jähriger aus dem Bezirk Eferding auf der Gegenfahrbahn in Richtung Eferding.