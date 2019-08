Aber genug der Vorrede, der BMW X2 M35i ist zwar schön anzuschauen, aber noch schöner zu fahren. Weil: Der macht aber so was von Dampf mit seinem Zweiliter-Turbo-Vierzylinder! 306 PS und ab 1750/min. satte 450 Nm werden via famoser Achtgangautomatik an alle vier Räder vermittelt. Frontorientiert, was Feinschmecker jetzt nicht so freut. Aber an der Vorderachse hilft auch noch ein Sperrdifferenzial mit, die Kraft auch dann möglichst verlustfrei auf den Boden zu bringen, wenn den Fahrer der Hafer sticht. Völlig frei von Antriebseinflüssen kann es die Lenkung zwar nicht halten, aber von einem Zerren kann man bei Weitem nicht sprechen. Obwohl man schon merkt, dass dem X2 die ausgefeilte Elektronik des brandneuen 1er-BMW fehlt. Aber das ist Jammern auf hohem Niveau.