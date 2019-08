Bernd Wiesberger und Matthias Schwab sind erfolgreich aus der Golf-Sommerpause zurückgekehrt. Beim Czech Masters in Prag (1 Mio. Euro) spielte der zweifache Saisonsieger Wiesberger am Donnerstag eine starke 67er-Runde und war mit fünf unter Par zunächst ganz im Vorderfeld zu finden. Schwab benötigte für seinen ersten Umlauf 70 Schläge, beide Österreicher hatten am ersten Tag frühe Startzeiten.