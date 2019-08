Ein Lenker mit 2,48 Promille hat am Mittwochabend in Niederösterreich nach einer Kollision mit einem Pkw flüchten wollen. Ein Zeuge lief dem 63-Jährigen nach, griff durch die offene Fahrerscheibe und zog den Schlüssel ab. Der Lenker fuhr noch rund 30 Meter mit dem im Fenster hängenden 20-Jährigen weiter, das Auto blieb am Gehsteig stehen. Der junge Mann blieb unverletzt.