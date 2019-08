Gehegetiere gelten als Haustiere. Wenn sie entlaufen, gibt es eine Frist von 42 Tagen. Danach gelten sie als Wildtier. Am Dienstag gelang es Tierarzt Roland Mertlitsch, „Moritz“ erfolgreich zu betäuben. In einem Transporter wurde das Tier, von der Familie Waldner begleitet, nach Mageregg gebracht. Beim Abschied flossen sogar Tränen. Doch die Familie kann den Hirsch ja auch in Zukunft besuchen.